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    Куяба — Сан-Паулу прямая трансляция 12.10.2021, смотреть онлайн

    Куяба — Сан-Паулу: онлайн-трансляция матча начнется в 02:00

    Футбол Латинская Америка
    В 02:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Куяба» — «Сан-Паулу» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Сан-Паулу» — «Куяба» 2:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Куяба — Сан-Паулу.

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