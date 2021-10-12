Казахстан — Финляндия: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

В 17:00 начнётся прямая трансляция матчав группе D отбора к ЧМ-2022 по футболу в Европе.

В турнирной таблице «Казахстан» занимает 5 место с 3 очками, «Финляндия» — 4 место с 5 очками.

Последний матч между собой: «Финляндия» — «Казахстан» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Казахстан»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Казахстан» — «Финляндия». Коэффициент ставки — 2.45.

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