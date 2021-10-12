Азербайджан U21 — Хорватия U21 прямая трансляция 12.10.2021, смотреть онлайн

В 19:30 начнётся прямая трансляция матчав группе A отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Хорватия U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Азербайджан U21» — «Хорватия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.21.

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