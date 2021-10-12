Армения U21 — Северная Македония U21: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения U21» — «Северная Македония U21». Коэффициент ставки — 2.40.

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