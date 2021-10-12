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    Армения U21 — Северная Македония U21: смотреть онлайн трансляцию 12.10.2021

    Армения U21 — Северная Македония U21: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Армения U21» — «Северная Македония U21» в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Армения U21» — «Северная Македония U21». Коэффициент ставки — 2.40.

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