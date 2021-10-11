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    Уктин раскритиковал руководство «Локомотива» после назначения Гисдоля

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    Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу назначения немецкого специалиста Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «О "Локомотиве". Крайне глупо, что никогда и никто публично не рассказал, что планируется и что происходит. Это тем глупее, что план точно есть, а значит, было, что рассказать.

    Крайне глупо, что не было никакого развернутого высказывания со стороны Рангника.

    Притом, что людей беспокоит публичное восприятие. Вот статью про Гисдоля переписали в википедии. Ну, такие методы.

    Мой принцип — не хаять ноунеймов. Что бы это ни значило. Потому что если я не знаю тренера, которого приглашают в РПЛ — это не то чтоб беда моя, весь мир глазом не охватишь, но ноунейм он в первую очередь для меня, он за границей моей любознательности, и это моя проблема — надо теперь узнавать. А узнавать — это только смотреть. Так что с Гисдолем познакомимся.

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    • Но глупо же не рассказывать. Футбольная команда, проект — публичней не придумаешь… И без презентации.

    Это реально глупо. Очень», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

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