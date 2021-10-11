ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • 17:53
    • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
  • 17:19
    • Боттас выиграл Гран-при Турции
  • 17:04
    • СКА в Уфе разгромил «Салават Юлаев»
  • 08:00
    • Фьюри защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Уайлдера в 11 раунде
  • 12:45
    • Экс-наставник «Гамбурга» и «Кельна» возглавит «Локомотив»
    Все новости спорта

    Колумбия — Бразилия прямая трансляция 11.10.2021, смотреть онлайн

    Колумбия — Бразилия: онлайн-трансляция матча начнется в 00:00

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Колумбии Сборная Бразилии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    В 00:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Колумбия» — «Бразилия» в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч между собой: «Бразилия» — «Колумбия» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Колумбия» — «Бразилия». Коэффициент ставки — 1.83.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Колумбия — Бразилия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Колумбия — Бразилия.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция обыграет Испанию в финале Лиги наций?
  • Испания — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.58
    •
  • Окажется ли снова Марибор несчастливым для России?
  • Словения — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Затащит ли «Автомобилист» еще одну игру с «Авангардом»?
  • «Авангард» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.13
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Хачанов — Руусувуори
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  3.23
  • Экспресс дня 11 октября
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры