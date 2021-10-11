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    Кипр — Мальта: смотреть онлайн трансляцию 11.10.2021

    Кипр — Мальта: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

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    В 19:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Кипр» — «Мальта» в группе H европейского отбора к ЧМ-2022 по футболу.

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    В турнирной таблице «Кипр» занимает 6 место с 4 очками, «Мальта» — 5 место с 4 очками.

    Последний матч между собой: «Мальта» — «Кипр» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кипр» — «Мальта». Коэффициент ставки — 3.95.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Кипр»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Кипр — Мальта.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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