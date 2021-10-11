Исландия — Лихтенштейн прямая трансляция 11.10.2021, смотреть онлайн

В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе J отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Исландия» занимает 5 место с 5 очками, «Лихтенштейн» — 6 место с 1 очком.

Последний матч между собой: «Лихтенштейн» — «Исландия» 1:4 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Исландия» — «Лихтенштейн». Коэффициент ставки — 3.40.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Исландия»).

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