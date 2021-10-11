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    Немецкий журналист рассказал, в какой футбол будет играть «Локомотив» при Гисдоле

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    Журналист и ведущий немецкого телеканала Sky Андреас Боненгель прокомментировал назначение Маркуса Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива».

    Маркус Гисдоль
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    Маркус Гисдоль

    Ранее немецкий специалист возглавлял «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кельн», который он покинул в текущем году.

    «В какой футбол будет играть "Локомотив"? Активный прессинг, быстрое переключение от обороны к атаке и наоборот. Тот футбол, который проповедует Рангник.

    Комбинационная игра — это просто не его футбол, он действительно не играет во владение. Маркус — за максимально быструю доставку мяча к чужим воротам кратчайшим маршрутом.

    К сожалению, я не очень хорошо представляю себе состав московского клуба. Если там подходящий набор игроков для быстрого футбола, если есть хорошая молодежь, на которую Гисдоль любит делать ставку, если будет смелым, как в "Хоффенхайме", а не осторожным, как в "Кельне", то все должно получиться. Тем более с поддержкой Рангника, который, насколько понимаю, имеет большой вес в Локо», — приводит слова Боненгеля «Спорт-Экспресс».

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