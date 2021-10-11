Эстония — Уэльс: смотреть онлайн трансляцию 11.10.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе E отбора к ЧМ-2022 по футболу.

В турнирной таблице «Эстония» занимает 4 место с 4 очками, «Уэльс» — 3 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Уэльс» — «Эстония» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эстония» — «Уэльс». Коэффициент ставки — 2.18.

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