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    Албания U21 — Словения U21: смотреть онлайн трансляцию 11.10.2021

    Албания U21 — Словения U21: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Футбол Евро-2023 U21
    В 19:30 начнётся прямая трансляция матча «Албания U21» — «Словения U21» в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Словения U21»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Албания U21» — «Словения U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.82.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Албания U21» — «Словения U21».

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    Матч между командами «Албания U21» и «Словения U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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