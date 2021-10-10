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    Интернасьонал — Шапекоэнсе: смотреть онлайн трансляцию 10.10.2021

    Интернасьонал — Шапекоэнсе: онлайн-трансляция матча начнется в 17:00

    Футбол Латинская Америка
    В 17:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Интернасьонал» — «Шапекоэнсе» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Шапекоэнсе» — «Интернасьонал» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

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