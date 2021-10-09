Волгарь — Металлург Липецк прямая трансляция 09.10.2021, смотреть онлайн

В 16:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Волгарь» занимает 18 место с 9 очками, «Металлург Липецк» — 19 место с 9 очками.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Волгарь»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Волгарь» — «Металлург Липецк». Коэффициент ставки — 2.00.

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