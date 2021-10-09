СКА-Хабаровск — Балтика прямая трансляция 09.10.2021, смотреть онлайн

В 08:00 начнётся онлайн-трансляция матчав первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ).

В турнирной таблице «СКА-Хабаровск» занимает 5 место с 28 очками, «Балтика» — 13 место с 18 очками.

Последний матч между собой: «Балтика» — «СКА-Хабаровск» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.04.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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