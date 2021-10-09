ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией
  • 11:48
    • Назначены арбитры на матч Словения — Россия
  • 12:07
    • Виталий Мешков назначен главным арбитром матча Нидерланды — Гибралтар
  • 12:06
    • Стала известна дата обновления eFootball 2022
  • 08:45
    • Карпин назвал лучшего игрока сборной России в матче против Словакии
  • 08:36
    • Овечкин получил травму в выставочном матче с «Филадельфией»
    Все новости спорта

    Месси: Очевидно, меня привлек проект, игроки и уровень ПСЖ

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Лионель Месси прокомментировал свой выбор в пользу ПСЖ при переходе из «Барселоны».

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «"Барса" выступила с заявлением о том, что я не смогу играть за клуб, и с этого момента я начал думать, как мне прийти в норму. Мне пришлось найти новый клуб, чтобы продолжить карьеру.

    Мне повезло, что несколько клубов связались со мной, включая "ПСЖ". Я благодарен клубу, потому что с самого начала ко мне очень хорошо отнеслись. Они показали, что действительно заинтересованы во мне, проявили заботу.

    Я благодарен за это, потому что сейчас я счастлив. Были и другие предложения, но мы довольно быстро пришли к соглашению с "ПСЖ". Очевидно, меня привлек проект, игроки, уровень команды. Все это позволило проще договориться.

    Я сказал себе, что мне будет проще адаптироваться из-за того, что в раздевалке будут мои друзья. И я не ошибся, потому что адаптироваться было очень легко, особенно потому, что многие игроки здесь говорят по-испански», — сказал аргентинец в интервью France Football.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Месси принял участие в 3 матчах и не отметился результативными действиями. При этом аргентинец уже успел забить за клуб в Лиге чемпионов. Он отметился в матче с «Ман Сити».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Финляндия воспользуется проблемами Украины?
  • Финляндия — Украина. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алания — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры