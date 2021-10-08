Венесуэла — Бразилия прямая трансляция 08.10.2021, смотреть онлайн

В 02:30 начнётся прямая трансляция матчав юноамериканской группе отбора к ЧМ-2022 по футболу.

Последний матч между собой: «Бразилия» — «Венесуэла» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Бразилия»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Венесуэла» — «Бразилия». Коэффициент ставки — 1.98.

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