Экс-врач «Спартака» объяснил большое количество травм в сборной России

Бывший врач «Спартака» и сборной Россииназвал причину большого количества травм в национальной команде.

«У нас в спорте так бывает, к сожалению, — то мало травм, то много. Можно сказать, что это стечение обстоятельств, так как это контактный вид спорта. Треть сезона, можно сказать, мы уже преодолели, и вопрос физических кондиций некоторых игроков вызывает сомнения, не так технически вооружены некоторые футболисты, особенно из команд нижней половины таблицы: они добавляют бед, когда во время приема мяча атакуют игрока, получается такой вынужденный травматизм. Если взять научный подтекст: наступает другое время года, более холодное, из-за чего игроку приходится бороться уже не только с мячом, но и с плохой погодой, минусовой или нулевой температурой, и это тоже сказывается на физических кондициях, они теряются, это тоже сказывается на травматизме.

Но мы травмы умеем лечить. Хорошо, что, кроме спартаковца Понсе, который из-за операции на мениске не сможет играть три месяца, остальные травмы не такие долгие. Думаю, что недели полторы — три, и все встанет на свои места. Это наш видовой процесс для медицинского сектора, мы к этому готовы, у нас все есть», — приводит слова Василькова ТАСС.

Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

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