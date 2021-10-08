Молдавия U21 — Уэльс U21: смотреть онлайн трансляцию 08.10.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Молдавия U21» — «Уэльс U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

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