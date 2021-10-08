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    Молдавия U21 — Уэльс U21: смотреть онлайн трансляцию 08.10.2021

    Молдавия U21 — Уэльс U21: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 18:00 начнётся прямая трансляция матча «Молдавия U21» — «Уэльс U21» в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Молдавия U21» — «Уэльс U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02.

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    Матч между командами «Молдавия U21» и «Уэльс U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

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