ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 23:37
    • Сборная России победила Словакию благодаря автоголу Шкриньяра
  • 23:45
    • Нидерланды минимально выиграли у Латвии, Норвегия и Турция разошлись ничьей
  • 23:44
    • Сборная Германии одолела Румынию в отборе ЧМ-2022
  • 23:37
    • Чехия и Уэльс сыграли вничью, Эстония обыграла Белоруссию
  • 22:05
    • Борец Роман Власов стал трехкратным чемпионом мира
    Все новости спорта

    Месси рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч»

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Форвард ПСЖ Лионель Месси назвал кандидатов на «Золотой мяч», за которых бы он отдал свой голос.

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «У нас в команде есть два игрока, за которых я бы с лёгкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А ещё Левандовски. Он провёл потрясающий год. Также великолепен был Бензема», — приводит слова Месси France Football.

    Сам Месси выиграл уже шесть подобных наград. Следующее вручение награды состоится 5 декабря в Париже.

    В список кандидатом попали Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия забить быстрый гол в матче с Андоррой?
  • Андорра — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Финляндия воспользуется проблемами Украины?
  • Финляндия — Украина. Прогноз и ставки
  • 3.34
    •
  • Останется ли Фьюри непобедимым?
  • Фьюри — Уайлдер. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 9 октября
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Алания — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Швейцария — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллз — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Форталеза — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры