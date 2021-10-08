Месси рассказал, кому бы он отдал «Золотой мяч»

Форвард ПСЖназвал кандидатов на «Золотой мяч», за которых бы он отдал свой голос.

«У нас в команде есть два игрока, за которых я бы с лёгкостью проголосовал. Это Мбаппе и Неймар. А ещё Левандовски. Он провёл потрясающий год. Также великолепен был Бензема», — приводит слова Месси France Football.

Сам Месси выиграл уже шесть подобных наград. Следующее вручение награды состоится 5 декабря в Париже.

В список кандидатом попали Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Луис Суарес («Атлетико»).