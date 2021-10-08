Гибралтар — Черногория: смотреть онлайн трансляцию 08.10.2021

В 21:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022.

В турнирной таблице «Гибралтар» занимает 6 место с 0 очками, «Черногория» — 4 место с 8 очками.

Последний матч между собой: «Черногория» — «Гибралтар» 4:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Черногория»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гибралтар» — «Черногория». Коэффициент ставки — 1.76.

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