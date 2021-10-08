Босния и Герцеговина U21 — Италия U21: смотреть онлайн трансляцию 08.10.2021

В 18:30 начнётся прямая трансляция матчав группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Италия U21»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Босния и Герцеговина U21» — «Италия U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Босния и Герцеговина U21» — «Италия U21».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Матч между командами «Босния и Герцеговина U21» и «Италия U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.