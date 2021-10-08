Аршавин раскритиковал решение Карпина запретить сладкое и мучное в сборной России

Бывший футболист сборной Россиипризнался, что не понимает, зачем главный тренер национальной командызапретил игрокам есть сладкое и мучное.

«Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. И тем более короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может быть и нет таких запретов.

А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

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