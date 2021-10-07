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    Словения U21 — Англия U21 прямая трансляция 07.10.2021, смотреть онлайн

    Словения U21 — Англия U21: онлайн-трансляция матча начнется в 21:15

    Футбол Евро-2023 U21
    В 21:15 начнётся прямая трансляция матча «Словения U21» — «Англия U21» в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Англия U21»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 2.08.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Словения U21» — «Англия U21».

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    Матч между командами «Словения U21» и «Англия U21» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок»сделайте ставку на матч, и получите до 10 000 рублей фрибетами.

    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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