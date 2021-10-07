Словения U21 — Англия U21 прямая трансляция 07.10.2021, смотреть онлайн

В 21:15 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Англия U21»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 2.08.

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