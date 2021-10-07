Косово U21 — Чехия U21 прямая трансляция 07.10.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Косово U21» — «Чехия U21». Коэффициент ставки — 2.10.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Косово U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Косово U21 — Чехия U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Косово U21 — Чехия U21.