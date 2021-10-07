ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИталииАльтернативная история. Испания отомстила Италии за поражение в полуфинале Евро
  • 10:10
    • «Локомотив» может возглавить экс-тренер дортмундской «Боруссии»
  • 05:57
    • Овечкин и Кузнецов набрали четыре очка в предсезонном матче НХЛ
  • 23:47
    • Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций
    Все новости спорта

    Фарерские острова U21 — Северная Македония U21: смотреть онлайн трансляцию 07.10.2021

    Фарерские острова U21 — Северная Македония U21: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Евро-2023 U21
    В 16:00 начнётся онлайн-трансляция матча «Фарерские острова U21» — «Северная Македония U21» в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фарерские острова U21» — «Северная Македония U21» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.44.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фарерские острова U21 — Северная Македония U21.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Чтобы следить за ходом матча было еще интереснее, букмекерская контора «Олимп» делает специально для вас супер-предложение: бесплатная ставка 500 рублей просто за регистрацию.

    Все, что нужно сделать: зарегистрироваться, пройти идентификацию (таковы законы в РФ, но это не сложно — не придется даже выходить из дома), и получить свой фрибет, который можно свободно ставить на любые матчи, в т.ч. и на Фарерские острова U21 — Северная Македония U21.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    До 1000$Новым игрокам
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будет ли много голов в матче Бельгии и Франции?
  • Бельгия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Сможет ли английская «молодежка» выиграть у Словении?
  • Словения U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • В Казани «Магнитка» не испугается грозных хозяев
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.02
  • Экспресс 7 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Словения U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.34
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Португалия U21 — Лихтенштейн U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры