Кофрие: Переход в «Спартак» может стать серьезным трамплином для моей карьеры

Защитникрассказал, почему согласился продолжить карьеру в

Кофрие перешел в «Спартак» в начале сезона из бельгийского «Сент-Трюйдена».

«Я знал, что жизнь кардинально изменится, обсудил это с женой. В итоге уехал в Россию один из-за ее проблем с визой, но она скоро присоединится ко мне вместе с нашими сыновьями.

Пока я не жалею о своем выборе. Я нахожусь в клубе с большими амбициями, буду выступать в еврокубках, это даст мне намного больше возможностей. Понимаю, что это может стать серьезным трамплином для моей карьеры», — приводит слова Кофрие SportMagazine.