Албания U21 — Андорра U21 прямая трансляция 07.10.2021, смотреть онлайн

В 20:00 начнётся прямая трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Албания U21»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания U21» — «Андорра U21». Коэффициент ставки — 1.88.

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