Орлов: Главным героем матча «Зенит» — «Сочи» стал судья, отменивший гол Азмуна

Известный комментаторпрокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ, в которомв гостях нанеспервое поражение в сезоне.

«Героем матча "Зенит" — "Сочи" стал судья — Павел Шадыханов. Боевая команда Федотова навязала борьбу лидеру чемпионата. Главный момент матча произошел на 38-й минуте.

Азмун после скидки Дзюбы бросился вперед к воротам, чтобы забить мяч. Ни он, ни голкипер сочинцев Джанаев, столкнувшись, не дотянулись до мяча, который все равно оказался в воротах.

Гол был отменен, и после просмотра повтора, арбитр показал красную карточку иранцу, считая, что игрок умышленно пытался травмировать вратаря.

Ну а уже чуть позже Дзюба на классе забил мяч в ворота Сочи. Во втором тайме соперники питерцев воспользовались их меньшинством и суетой в штрафной, созданной защитником Чистяковым и голкипером Крицюком.

После выхода Юсупова, команда Федотова давила и забила 2 мяча», — рассказал Орлов на своем канале в YouTube.

Несмотря на это поражение, команда Сергея Семака продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 23 очка. 16 октября «Зенит» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом»