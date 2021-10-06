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    Орлов: Главным героем матча «Зенит» — «Сочи» стал судья, отменивший гол Азмуна

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    Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал судейство в матче 10-го тура РПЛ, в котором «Сочи» в гостях нанес «Зениту» первое поражение в сезоне.

    Сердар Азмун забивает гол
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    Сердар Азмун забивает гол

    «Героем матча "Зенит" — "Сочи" стал судья — Павел Шадыханов. Боевая команда Федотова навязала борьбу лидеру чемпионата. Главный момент матча произошел на 38-й минуте.

    Азмун после скидки Дзюбы бросился вперед к воротам, чтобы забить мяч. Ни он, ни голкипер сочинцев Джанаев, столкнувшись, не дотянулись до мяча, который все равно оказался в воротах.

    Гол был отменен, и после просмотра повтора, арбитр показал красную карточку иранцу, считая, что игрок умышленно пытался травмировать вратаря.

    Ну а уже чуть позже Дзюба на классе забил мяч в ворота Сочи. Во втором тайме соперники питерцев воспользовались их меньшинством и суетой в штрафной, созданной защитником Чистяковым и голкипером Крицюком.

    После выхода Юсупова, команда Федотова давила и забила 2 мяча», — рассказал Орлов на своем канале в YouTube.

    Несмотря на это поражение, команда Сергея Семака продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 23 очка. 16 октября «Зенит» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом»

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