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    Радич: Не понимаю, почему Николича убрали из «Локомотива»

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    Бывший голкипер «Ростова» Деян Радич отреагировал на отставку главного тренера «Локомотива» серба Марко Николича.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Нет, я не удивился. Из-за прошлогодней истории с уходом Семина на Марко с первого дня было сильное давление в "Локомотиве". Но, думаю, он хорошо с ним справлялся. Работал очень качественно.

    Посмотрите, сколько молодых футболистов он поднял на хороший уровень. Ребят, которые при прежнем тренере не играли. Нашел их, достал, доверился и добивался с ними нормального результата.

    Все понимают, что "Зенит" сегодня — лидер чемпионата России, с которым тяжело конкурировать, но Марко даже в сложной обстановке держал команду наверху и выиграл Кубок. Так что я не понимаю, почему его убрали», — цитирует Радича «Матч ТВ».

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