Радич: Не понимаю, почему Николича убрали из «Локомотива»

Бывший голкиперотреагировал на отставку главного тренера «Локомотива» серба

«Нет, я не удивился. Из-за прошлогодней истории с уходом Семина на Марко с первого дня было сильное давление в "Локомотиве". Но, думаю, он хорошо с ним справлялся. Работал очень качественно.

Посмотрите, сколько молодых футболистов он поднял на хороший уровень. Ребят, которые при прежнем тренере не играли. Нашел их, достал, доверился и добивался с ними нормального результата.

Все понимают, что "Зенит" сегодня — лидер чемпионата России, с которым тяжело конкурировать, но Марко даже в сложной обстановке держал команду наверху и выиграл Кубок. Так что я не понимаю, почему его убрали», — цитирует Радича «Матч ТВ».