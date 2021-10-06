Экс-председатель совета директоров «Локомотива»: Уверен, Николич не затеряется

Бывший председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал увольнениес поста главного тренера команды.

Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.

«Во-первых, нынешнее руководство "Локомотива" берет на себя всю ответственность за это решение.

Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.

Жалею ли о его назначении? Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить 36-летний немец Роберт Клаус.