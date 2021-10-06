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    Экс-председатель совета директоров «Локомотива»: Уверен, Николич не затеряется

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    Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал увольнение Марко Николича с поста главного тренера команды.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    Временно исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников» назначен Дмитрий Лоськов.

    «Во-первых, нынешнее руководство "Локомотива" берет на себя всю ответственность за это решение.

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    • Что касается Марко, считаю его профессионалом в плане работы и хорошим человеком. Он имеет свое мнение и умеет его отстаивать. Хочу пожелать ему удачи, я уверен, что он не затеряется.

    Жалею ли о его назначении? Точно нет. Он приглашался в соответствии со стратегией развития клуба», — приводит слова Мещерякова ТАСС.

    Ранее сообщалось, что «Локомотив» может возглавить 36-летний немец Роберт Клаус.

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