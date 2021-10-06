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    Коринтианс — Баия: смотреть онлайн трансляцию 06.10.2021

    Коринтианс — Баия: онлайн-трансляция матча начнется в 03:30

    Футбол Латинская Америка
    В 03:30 начнётся прямая трансляция матча «Коринтианс» — «Баия» в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А).

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    Последний матч между собой: «Баия» — «Коринтианс» 0:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Коринтианс» — «Баия». Коэффициент ставки — 1.90.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Коринтианс» — «Баия».

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    Отметим, что онлайн-трансляция по ссылке бесплатная, но потребует прохождения регистрации.

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