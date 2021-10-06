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    Италия — Испания: смотреть онлайн трансляцию 06.10.2021

    Италия — Испания: онлайн-трансляция матча начнется в 21:45

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    В 21:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Италия» — «Испания» в полуфинале Лиги наций УЕФА.

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    Последний матч между собой: «Италия» — «Испания» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Италия» — «Испания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.44.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Италия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Италия — Испания.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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