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    • Официально: Николич покинул «Локомотив»
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    Новым главным тренером «Локо» будет иностранец, считает Булыкин

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    Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера московского клуба.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    5 октября стало известно о том, что Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива», и.о. тренера назначен Дмитрий Лоськов.

    «Это решает руководство. Я не знаю и не понимаю, что творится в команде, но если они приняли такое решение, значит взвесили все за и против и уже на основании своих коллегиально обдуманных выводов решили уволить Николича.

    Сможет ли Лоськов возглавить команду? Я думаю, сейчас ведутся переговоры с другими кандидатами, и скоро мы узнаем шорт-лист, а может и сразу имя главного тренера.

    Я даже не задумывался, кого хотел бы видеть на этой должности. Будет, мне кажется, скорее всего иностранец. Но поживем — увидим», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

    «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 10 туров.

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