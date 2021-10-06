Новым главным тренером «Локо» будет иностранец, считает Булыкин

Экс-форвард «Локомотива»прокомментировал уходс поста главного тренера московского клуба.

5 октября стало известно о том, что Марко Николич покинул пост главного тренера «Локомотива», и.о. тренера назначен Дмитрий Лоськов.

«Это решает руководство. Я не знаю и не понимаю, что творится в команде, но если они приняли такое решение, значит взвесили все за и против и уже на основании своих коллегиально обдуманных выводов решили уволить Николича.

Сможет ли Лоськов возглавить команду? Я думаю, сейчас ведутся переговоры с другими кандидатами, и скоро мы узнаем шорт-лист, а может и сразу имя главного тренера.

Я даже не задумывался, кого хотел бы видеть на этой должности. Будет, мне кажется, скорее всего иностранец. Но поживем — увидим», — сказал Булыкин «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 10 туров.