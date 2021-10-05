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    Тебас: «Барселона» сохранила бы Месси, если бы не подписывала Агуэро и Депая

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    Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с уходом Лионеля Месси из «Барселоны».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я обедал в доме Лапорты, и он согласился подписать соглашение CVC. Я не знал, сможет ли клуб продлить Месси благодаря этому, но позже мне позвонил Лапорта. "Можем ли мы ускорить сделку с CVC? Парень [Месси] нервничает".

    "Я сказал ему: 'В тот день, когда о сделке станет известно, Флорентино попытается сорвать ее'. И Лапорта сказал мне: " Нет, нет, у меня есть характер». Я не сомневаюсь, что за всем этим стоит Флорентино.

    Было соглашение, что, если бы «Барса» подписала контракт с CVC, они могли бы направить 15% денег на подписание игроков. На мой взгляд, они могли сохранить Месси.

    Лапорта подписал таких игроков, как Мемфис, Агуэро… Если бы он не подписывал их, Месси мог бы продолжить выступать за «Барселону», — цитирует Тебаса Cope.

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