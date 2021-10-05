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    Семин: Каждый раз, когда я приходил в «Локомотив», мы что-то выигрывали. Когда уходил, ничего не выигрывали

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    Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин оценил свою работу в московском клубе.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Каждый раз, когда я приходил в "Локомотив", мы что-то выигрывали. Каждый раз, когда уходил, ничего не выигрывали.

    Жизнь иной раз расставляет точки. Может, и запятые. Мы не складываем оружия», — сказал Семин в интервью Вячеславу Фетисову.

    «Локомотив» под руководством Семина трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Локомотив» в ближайшие дни объявит об увольнении Марко Николича с поста главного тренера.

    Интервью с Юрием Семиным
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