«Милан» предложит новый контракт главному тренеру

в ближайшее время планирует продлить контракт с главным тренером команды

Действующее соглашение 55-летнего специалиста с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона.

По информации MilanNews, руководство клуба довольной игрой и результатами команды и готово предложить Пиоли новый контракт.

«Милан» по итогам прошлого сезона впервые с 2013 года попал в групповой этап Лиги чемпионов. В чемпионате Италии «россонери» после семи туров занимают второе место.

Напомним, в минувшее воскресенье «Милан» разгромил на выезде «Аталанту» со счетом 3:0.