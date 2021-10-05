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    «Милан» предложит новый контракт главному тренеру

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    «Милан» в ближайшее время планирует продлить контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    Действующее соглашение 55-летнего специалиста с «россонери» рассчитано до конца текущего сезона.

    По информации MilanNews, руководство клуба довольной игрой и результатами команды и готово предложить Пиоли новый контракт.

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    • «Милан» по итогам прошлого сезона впервые с 2013 года попал в групповой этап Лиги чемпионов. В чемпионате Италии «россонери» после семи туров занимают второе место.

    Напомним, в минувшее воскресенье «Милан» разгромил на выезде «Аталанту» со счетом 3:0.

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