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    Арустамян заявил, что Николич ушел не сам

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    Известный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что Марко Николич не сам покинул должность главного тренера «Локомотива».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «В нескольких источниках увидел версию о том, что Марко Николич сам решил уйти из "Локомотива", о чем якобы объявил вчера руководству.

    Звучит забавно. Это увольнение по инициативе "Локомотива" со всеми вытекающими последствиями. В частности, с выплатой компенсации, положенной по контракту — она, как отмечал коллега Егоров, составит три миллиона евро.

    Безусловно, "Локо" имеет право на такой разрыв отношений. В клубе все серьезно меняется, выбрана новая стратегия, решения принимаются категорично. Ключевая роль у Ральфа Рангника. Неудивительно: такой стиль работы немца. Когда Рангник мог оказаться в "Милане", то выдвигал условие: решать в клубе будет только он, и никто в клубе (даже выше по должности) не вправе вмешиваться в спортивный процесс.

    Здесь можно даже посочувствовать Александру Плутнику — сейчас ему непросто. В июне после победы в Кубке России председатель совета директоров "Локомотива" продлевал контракт с Николичем на три года, прописал ему неустойку, обещал ему полную поддержку.

    А теперь ему приходится соблюдать новые договоренности, с Рангником, и принять его решение. Ральф давно и четко занимал позицию: с Николичем ему не по пути, он мешает "Локо", нужен новый тренер. Он, разумеется, будет выбран строго самим Рангником», — написал Арустамян в Telegram.

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    • Напомним, Николич возглавил команду железнодорожников в 2020 году, сменив на данном посту Юрия Семина. Под руководством сербского тренера «Локомотив» выиграл Кубок России в прошлом сезоне.

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