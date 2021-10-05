Арустамян заявил, что Николич ушел не сам

Известный комментаторсообщил, чтоне сам покинул должность главного тренера «Локомотива».

«В нескольких источниках увидел версию о том, что Марко Николич сам решил уйти из "Локомотива", о чем якобы объявил вчера руководству.

Звучит забавно. Это увольнение по инициативе "Локомотива" со всеми вытекающими последствиями. В частности, с выплатой компенсации, положенной по контракту — она, как отмечал коллега Егоров, составит три миллиона евро.

Безусловно, "Локо" имеет право на такой разрыв отношений. В клубе все серьезно меняется, выбрана новая стратегия, решения принимаются категорично. Ключевая роль у Ральфа Рангника. Неудивительно: такой стиль работы немца. Когда Рангник мог оказаться в "Милане", то выдвигал условие: решать в клубе будет только он, и никто в клубе (даже выше по должности) не вправе вмешиваться в спортивный процесс.

Здесь можно даже посочувствовать Александру Плутнику — сейчас ему непросто. В июне после победы в Кубке России председатель совета директоров "Локомотива" продлевал контракт с Николичем на три года, прописал ему неустойку, обещал ему полную поддержку.

А теперь ему приходится соблюдать новые договоренности, с Рангником, и принять его решение. Ральф давно и четко занимал позицию: с Николичем ему не по пути, он мешает "Локо", нужен новый тренер. Он, разумеется, будет выбран строго самим Рангником», — написал Арустамян в Telegram.

Напомним, Николич возглавил команду железнодорожников в 2020 году, сменив на данном посту Юрия Семина. Под руководством сербского тренера «Локомотив» выиграл Кубок России в прошлом сезоне.