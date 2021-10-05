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    Наумов: «Локомотив» будет заниматься не футболом, а бизнесом

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал увольнение Марко Николича с поста главного тренера команды.

    Николай Наумов
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    Николай Наумов

    «Николич пришел в "Локомотив" после Семина, я его, честно, критиковал, не верил в его талант, но за короткое время ему удалось потихоньку сделать из футболистов, которых он получил, команду, которую он видит, по той модели, в которую он верит, и пошли результаты. Сейчас ему приводят новых игроков и говорят, что он будет тренировать новую команду. Конечно, для Николича это проблема, он создал команду, которая дает результат, а тут результат не интересен, им интересен бизнес. Николич как спортивный тренер, понятно, их не устраивает.

    Думаю, что придет иностранный тренер, который близок к Ральфу Рангнику, карманный тренер, который будет делать то, что ему говорят. Николич мешает агентству, которое пришло, поэтому и убрали. Вы знаете, для меня это не новость, потому что я предполагал, что Николича уведут после матча с "Лацио" (0:2). Я смотрел этот матч, я понял, что Николичу уже что-то сказали по этому поводу, потому что он был абсолютно отрешенный от игры, не управлял игрой, видимо, думал уже о своих проблемах.

    Они ведь сейчас создают новый клуб, хорошо или плохо, покажет время, создают коммерческий клуб, который будет заниматься не футболом, а бизнесом. И они своими решениями это подтвердили, они приводят молодых футболистов в клуб, которых будут обкатывать и продавать, получая большие прибыли, это в целях агентства, которое возглавляет Рангник. В той же цепи решение со стадиону "Локомотива", я думаю, что в скором времени клуб будет играть в "Лужниках", все сводится к тому, что "Локомотив" будет абсолютно другим клубом», — сказал Наумов ТАСС.

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