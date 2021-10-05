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    Президент Примеры: «Барселона» могла сохранить Месси

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    Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выразил мнение, что «Барселона» могла сохранить нападающего Лионеля Месси, который летом перешел в «Пари Сен-Жермен».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Мы поужинали дома у Жоана Лапорты, и он согласился подписать договор о сотрудничестве с CVC. Не знаю, позволило бы им это продлить контракт с Месси. Однако затем Лапорта позвонил мне: "Можем ускорить оформление сделки? Парнишка уже нервничает".

    Я ответил ему: "Как только о сделке станет известно, Флорентино Перес попытается все сорвать". На что Лапорта мне сказал: "Нет, нет, я человек с характером". У меня нет сомнений, что за всем этим стоит именно Флорентино.

    У нас была договоренность, что если "Барса" согласится на сделку с CVC, то 15 процентов денег можно было бы потратить на подписание игроков. И, на мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси. Лапорта пригласил Депая, Агуэро… Не подпиши он этих игроков, Месси мог бы остаться», — цитирует Тебаса ESPN.

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