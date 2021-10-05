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    Левандовски продлит контракт с «Баварией»

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    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски в ближайшее время продлит контракт с клубом.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Как сообщает Bild, стороны планируют заключить соглашение до 2025 года.

    Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

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    • Ранее сообщалось, что польский форвард минувшим летом хотел перейти в другой клуб. Серьезный интерес к Левандовски проявляли мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

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    • Левандовски в текущем чемпионате Германии забил семь мячей в семи матчах. Кроме того, в его активе четыре гола в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

    Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году из дортмундской «Боруссии».

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