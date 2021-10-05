Левандовски продлит контракт с «Баварией»

Нападающий «Баварии»в ближайшее время продлит контракт с клубом.

Как сообщает Bild, стороны планируют заключить соглашение до 2025 года.

Действующий контракт Левандовски с «Баварией» рассчитано до конца сезона-2022/2023.

Ранее сообщалось, что польский форвард минувшим летом хотел перейти в другой клуб. Серьезный интерес к Левандовски проявляли мадридский «Реал», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Левандовски в текущем чемпионате Германии забил семь мячей в семи матчах. Кроме того, в его активе четыре гола в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Левандовски перешел в «Баварию» в 2014 году из дортмундской «Боруссии».