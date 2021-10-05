Глеб: Сейчас даже Месси ничего не изменил бы в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны»поделился мнением о проблемах каталонского клуба.

«Сейчас идет смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил.

Раньше у "Барсы" был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду.

Все зависит от того, какую трансферную политику будет вести "Барселона", как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться еще сезона два », — приводит слова Глеба «Матч ТВ».

«Барселона», как известно, проиграла первых два матча в групповом этапе Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3). В турнирной таблице испанской Ла Лиги команда Рональда Кумана находится на седьмом месте.