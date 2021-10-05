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    Глеб: Сейчас даже Месси ничего не изменил бы в «Барселоне»

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    Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб поделился мнением о проблемах каталонского клуба.

    Александр Глеб
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    Александр Глеб

    «Сейчас идет смена поколений. На данный момент даже Месси ничего бы не изменил.

    Раньше у "Барсы" был хороший сплав молодых и опытных футболистов. Всегда были лидеры. На данный момент практически все или закончили, или ушли в другие клубы. Оставался Месси, но он уже не мог тянуть команду.

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    • Все зависит от того, какую трансферную политику будет вести "Барселона", как у них это получится. Считаю, что переходный период будет длиться еще сезона два», — приводит слова Глеба «Матч ТВ».

    «Барселона», как известно, проиграла первых два матча в групповом этапе Лиги чемпионов, уступив «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3). В турнирной таблице испанской Ла Лиги команда Рональда Кумана находится на седьмом месте.

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