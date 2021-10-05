Депай: Никогда не пожалею о переходе в «Барселону»

Нападающийвысказался о состоянии каталонцев в текущий момент.

«Никогда не жалел о переходе в "Барселону". Как можно вообще это спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Мы в курсе текущей ситуации в клубе.

Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится»,- заявил нидерландский футболист Diario Sport.

Напомним, в ряды «сине-гранатовых» Мемфис Депай влился минувшим летом в статусе свободного агента. Предыдущим клубом 27-летнего нидерландца был французский «Лион». Нападающий подписал в «блаугранас» контракт до лета 2023 года.