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    Депай: Никогда не пожалею о переходе в «Барселону»

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    Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай высказался о состоянии каталонцев в текущий момент.

    Мемфис Депай
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    Мемфис Депай

    «Никогда не жалел о переходе в "Барселону". Как можно вообще это спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Мы в курсе текущей ситуации в клубе.

    Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится»,- заявил нидерландский футболист Diario Sport.

    Напомним, в ряды «сине-гранатовых» Мемфис Депай влился минувшим летом в статусе свободного агента. Предыдущим клубом 27-летнего нидерландца был французский «Лион». Нападающий подписал в «блаугранас» контракт до лета 2023 года.

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