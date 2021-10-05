Билялетдинов: Не удивлюсь, если случится очередное возвращение Семина в «Локомотив»

Известный российский специалистпрокомментировал возможную отставкус поста главного тренера

«Прошлой осенью команда тоже выглядела невзрачно. Но уже весной все слюной брызгали от восторга: какая свежая команда, ура-ура. На то, безусловно, были какие-то объективные причин.

От себя добавлю, что "Локомотив", как и "Спартак", брал отдельные матчи — крупно обыгрывал "Краснодар", "Урал". Показалось, что удалось наладить быстрое взаимодействие. Теперь выясняется, что не всё так радужно.

Ушли несколько лидеров, в том числе завершил карьеру Чорлука, сняли финансовую нагрузку с уходом Крыховяка, завис Антон Миранчук. Команде за счет слаженности действий и свежей крови удавалось некоторое время держаться на плаву, но игровой свежей мысли, захватывающей игры не было.

На самом деле, все это естественный процесс, который движется по синусоиде — то выше, то ниже. Вопрос времени и терпения главного тренера, на которого оказывается серьезное давление.

Николич предпочел тихий уход нервотрепке с неизвестным результатом. "Локомотив" действительно выглядел не убедительно в последних матчах. Ничья с "Химками" — еле-еле душа в теле. С другой стороны, тренер не может работать до первой ошибки. Какие бы ни были тренерские задумки, воплощать их на поле приходится футболистам. Так мы будем менять по восемь тренеров за сезон. Николич давал играть молодым — это важный компонент, но есть и финансовая стратегия клуба.

Возможно, отставкой Николича руководство "Локомотива" решило встряхнуть команду. Смена тренера — единственная возможность что-то изменить после закрытия трансферного окна. Если команды стопорит, в 9 из 10 случаев руководство клуба ищет выход в отставке главного тренера. Но я не вижу, что бы "Локомотиву" эта встряска была необходима. Футболисты выкладываются, выходит, причины в чем-то другом, например, в неправильной нагрузке или команда психологически надломилась. Не удивлюсь, если случится очередное возвращение Юрия Семина в Локомотив», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».