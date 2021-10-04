Талалаев: Игра со «Спартаком» была ближе к ничьей, чем к победе одного из клуба

Главный тренер «Ахмата»прокомментировал поражение отв матче десятого тура РПЛ.

«Мы часто теряем мячи в центре поля, что приводит к опасным моментам, которая более классная команда реализует.

Я поблагодарил ребят, мы очень цельно играли. Сложно вспомнить опасные моменты у наших ворот в первом тайме, а мы не смогли реализовать три момента.

Можно согласиться с тем, что игра была ближе к ничьей, чем к победе одного из клуба», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

«Ахмат» с 12-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

В следующем туре грозненцы 17 октября сыграют на выезде с «Химками».