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    Талалаев: Игра со «Спартаком» была ближе к ничьей, чем к победе одного из клуба

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    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче десятого тура РПЛ.

    Андрей Талалаев
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    Андрей Талалаев

    «Мы часто теряем мячи в центре поля, что приводит к опасным моментам, которая более классная команда реализует.

    Я поблагодарил ребят, мы очень цельно играли. Сложно вспомнить опасные моменты у наших ворот в первом тайме, а мы не смогли реализовать три момента.

    Можно согласиться с тем, что игра была ближе к ничьей, чем к победе одного из клуба», — сказал Талалаев «Матч ТВ».

    «Ахмат» с 12-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

    В следующем туре грозненцы 17 октября сыграют на выезде с «Химками».

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