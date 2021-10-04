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    Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидс: смотреть онлайн трансляцию 04.10.2021

    Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидс: онлайн-трансляция матча начнется в 05:00

    Футбол MLS
    В 05:00 начнётся прямая трансляция матча «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидс» в чемпионате МЛС.

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    Последний матч между собой: «Колорадо Рэпидс» — «Сиэтл Саундерс» 1:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Колорадо Рэпидс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.75.

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