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    Прядкин готов покинуть пост президента РПЛ

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    Президент Российской Премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, скорее всего, покинет свой пост.

    Сергей Прядкин
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    Сергей Прядкин

    Как сообщает «РБК Спорт», с высокой долей вероятности это случится на следующей неделе.

    Прядкин обсудил с руководителями нескольких клубов РПЛ свой уход.

    «Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию», — отметил источник в руководстве РПЛ.

    Собрание клубов РПЛ назначено на 5 октября, на нем будет обсуждаться будущее руководства лиги.

    «По первому сценарию Прядкин и (исполнительный директор РПЛ) Сергей Чебан уходят по собственному желанию, и на три месяца назначается и.о.

    По второму сценарию, глава лиги объявляет о своем уходе и на три месяца, с согласования с клубами, остается исполняющим обязанности для проведения тендера по правам на трансляции РПЛ и реформирования первенства», — уточнил источник в правлении РПЛ.

    В период подготовки и проведения новых выборов исполняющим обязанности президента может стать один из руководителей клубов Премьер-лиги: Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) или Шамиль Газизов («Уфа»). Наиболее вероятным кандидатом на пост нового президента лиги собеседники издания называли Ашота Хачатурянца, главу судейского комитета РПЛ.

    Два источника «РБК Спорт» в правлении РПЛ рассказали, что Пивоваров и Сайманов отказались от должности.

    Основными кандидатами на пост исполняющего обязанности президента РПЛ являются Бабаев и Газизов.

    Сергей Прядкин возглавляет Премьер-лигу с 14 ноября 2007 года.

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