ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
  • 20:53
    • «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ
  • 20:23
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 23:57
    • «Севилья» уступила «Гранаде», потерпев первое поражение в Ла Лиге
    Все новости спорта

    Орлов: Почему Азмун получил красную? Он не нанес травму голкиперу

    Футбол Зенит Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об удалении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

    Сердар Азмун
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сердар Азмун

    Напомним, на 39-й минуте форвард хозяев Артем Дзюба головой скидывал мяч Азмуну, после чего иранец столкнулся с вратарем Сосланом Джанаевым и забил гол. Однако позже он был отменен, а после просмотра VAR Азмуну показали красную карточку вместо желтой.

    «Умысел Азмуна был в том, чтобы забить гол. Умысел вратаря — отбить мяч. Оба не попали по мячу.

    Да, действительно, когда игрок отрывает две ноги от земли и влетает — это бездумное поведение. Ну желтая карточка.

    Если бы он нанес травму голкиперу… Но Джанаев поднялся и продолжил играть. Тогда почему красная?

    Разве был у нападающего умысел нанести травму? А красная — это все-таки грубая игра», — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

    Следующую игру «Зенит» проведет против тульского «Арсенала» 16 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
  • «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры