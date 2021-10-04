Орлов: Почему Азмун получил красную? Он не нанес травму голкиперу

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об удалении нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ с «Сочи» (1:2).

Напомним, на 39-й минуте форвард хозяев Артем Дзюба головой скидывал мяч Азмуну, после чего иранец столкнулся с вратарем Сосланом Джанаевым и забил гол. Однако позже он был отменен, а после просмотра VAR Азмуну показали красную карточку вместо желтой.

«Умысел Азмуна был в том, чтобы забить гол. Умысел вратаря — отбить мяч. Оба не попали по мячу.

Да, действительно, когда игрок отрывает две ноги от земли и влетает — это бездумное поведение. Ну желтая карточка.

Если бы он нанес травму голкиперу… Но Джанаев поднялся и продолжил играть. Тогда почему красная?

Разве был у нападающего умысел нанести травму? А красная — это все-таки грубая игра», — сказал Орлов в эфире «Матч Премьер».

Следующую игру «Зенит» проведет против тульского «Арсенала» 16 октября.