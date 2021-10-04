Наумов: Николич выглядит отрешенно. Боюсь, с ним расстанутся

Бывший президент «Локомотива»считает, чтовскоре покинет пост главного тренера «железнодорожников».

«Пришли новые селекционные руководители и дали Николичу новую команду. Он приехал на тренировку, а ему дали этих людей и сказали: "Теперь их будешь тренировать". Это значит, что нужно все начинать с нуля.

Я наблюдал за Николичем, и он выглядел как-то отрешенно. То ли он не согласен с тем, что происходит в команде, то ли ему уже что-то сказали. Тренеру нужно дать время, а времени этого нет. Поэтому с потерей результатов, боюсь, что с Николичем просто расстанутся.

Скажут: "Мы тебе дали классных футболистов. Ты не смог, так что возьмем другого тренера". Ну, раз уж вы пришли с новыми игроками, дайте время! Или сразу скажите, что будет другой тренер. Из того, что происходит сейчас, ничего хорошего не выйдет.

То же самое было в самом начале, когда Николич приходил в команду. У него не было времени, но он постепенно выстраивал команду. Я не верил в его талант, но ему удалось создать неплохой коллектив. Мы видели целостность игры, рисунок. Так же и сейчас Николичу нужно сказать: Мы в тебя верим. Работай!», — приводит слова Наумова «Чемпионат».

Напомним, ранее известный журналист Нобель Арустамян сообщил, что Николич может покинуть «Локомотив» уже на этой неделе.

На прошлой неделе «Локомотив» проиграл «Лацио» (0:2) в Лиге Европы и уступил «Ростову» (1:2) в рамках РПЛ.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.