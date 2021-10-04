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    Кафанов: Гильерме с его большими руками и пластикой может перекрыть все ворота

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов поделился мнением о голкипере «Локомотива» Гильерме.

    Гильерме
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    Гильерме

    «У него потрясающие данные. С его большими руками и пластикой он может перекрыть все ворота. И нервы у него крепкие, как у Лунева. Если уберет рискованные решения, не будет разбрасываться эмоциями во время матча и будет следить за своей позицией — это очень хороший и надежный вратарь.

    Это правда, что до последнего момента выбирал на матч с Хорватией между Гильерме и Андреем Луневым. Было немножко тревожно, когда Маринато два дня из-за микротравмы не тренировался, а Андрей из-за матча "Байера" приехал на день позже. Потом они вышли на одну тренировку, вторую — посмотрел на них и немного успокоился. Несмотря на то что у Лунева нет игровой практики, тренировки в сильном клубе с сильными партнерами позволили ему довольно ощутимо прибавить.

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    • Все вратари работали хорошо, но Гильерме и Лунев при выборе на эти матчи были предпочтительнее. И в игровых ситуациях, и в двусторонках действовали правильно. На сто процентов уверен не был, но было ощущение, что к этим матчам наши вратари готовы», — приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

    Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

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