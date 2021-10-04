Игнатьев о ситуации с Николичем: Типичный непрофессионализм руководства «Локомотива»

Известный российский специалистподелился мнением о возможной отставкес поста главного тренера

Ранее сообщалось, что Николич может покинуть «Локомотив» в ближайшие дни. По данным СМИ, сербский специалист сам решил уйти из столичной команды.

«Перед тем, как пригласить тренера на службу, надо проверять его. А у нас часто сначала берут, потом увольняют. И это все время продолжается. Сколько таких примеров в нашем футболе! Мы себя в невыгодном свете выставляем. Те люди, которые принимают такие решения, ведут себя непрофессионально. Опять же перед тем, как пригласить специалиста, надо иметь ясную картину, кто он, чем дышит — тогда, наверное, мы сможем избежать таких вещей и кривотолков, к которым они приводят.

Я бы не стал говорить, что Николич станет потерей для "Локомотива": свято место пусто не бывает. Нет таких случаев, что, если уходит тренер, потом все в команде беспросветно. Да, как специалист, как человек он показал себя вполне достойно.

А то, что Николича убирают, это, наверное, говорит о том, что между ним и руководством есть какие-то недоговорённости и трения. Так всегда бывает. Но главное — нет результата.

Еще мне непонятны эти шарахания по составу. В обороне какие-то непонятные сочетания… Так, в целом, он показывал хорошую игру, результат был… Тем не менее с Семиным, который давал результат, не церемонились. Пригласили вместо него Николича.

Но, если вы убираете Семина, то, наверное, берёте человека надолго. Но выходит, что потом вы еще кого-то возьмете. Что за этим стоит? Типичный непрофессионализм. Люди не понимают, кого и для чего они приглашают. Здесь должен быть укор в сторону руководства Локомотива», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».