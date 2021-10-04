ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 13:29
    • «Просил отпустить меня». Мбаппе подтвердил, что хотел перейти в «Реал» этим летом
  • 12:45
    • Прядкин готов покинуть пост президента РПЛ
  • 13:10
    • «Forever Young». В сборной России опубликовали плейлист Карпина
  • 12:53
    • СМИ узнали имя второго кандидата на пост главного тренера «Локомотива»
  • 12:48
    • В FIFA 22 появился аниме-набор
    Все новости спорта

    Игнатьев о ситуации с Николичем: Типичный непрофессионализм руководства «Локомотива»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился мнением о возможной отставке Марко Николича с поста главного тренера «Локомотив».

    Борис Игнатьев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Борис Игнатьев

    Ранее сообщалось, что Николич может покинуть «Локомотив» в ближайшие дни. По данным СМИ, сербский специалист сам решил уйти из столичной команды.

    «Перед тем, как пригласить тренера на службу, надо проверять его. А у нас часто сначала берут, потом увольняют. И это все время продолжается. Сколько таких примеров в нашем футболе! Мы себя в невыгодном свете выставляем. Те люди, которые принимают такие решения, ведут себя непрофессионально. Опять же перед тем, как пригласить специалиста, надо иметь ясную картину, кто он, чем дышит — тогда, наверное, мы сможем избежать таких вещей и кривотолков, к которым они приводят.

    Я бы не стал говорить, что Николич станет потерей для "Локомотива": свято место пусто не бывает. Нет таких случаев, что, если уходит тренер, потом все в команде беспросветно. Да, как специалист, как человек он показал себя вполне достойно.

  • СМИ узнали имя второго кандидата на пост главного тренера «Локомотива»
  • Читайте по теме

    • А то, что Николича убирают, это, наверное, говорит о том, что между ним и руководством есть какие-то недоговорённости и трения. Так всегда бывает. Но главное — нет результата.

    Еще мне непонятны эти шарахания по составу. В обороне какие-то непонятные сочетания… Так, в целом, он показывал хорошую игру, результат был… Тем не менее с Семиным, который давал результат, не церемонились. Пригласили вместо него Николича.

    Но, если вы убираете Семина, то, наверное, берёте человека надолго. Но выходит, что потом вы еще кого-то возьмете. Что за этим стоит? Типичный непрофессионализм. Люди не понимают, кого и для чего они приглашают. Здесь должен быть укор в сторону руководства Локомотива», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • ЦСКА не будет громить «Куньлунь»?
  • ЦСКА — «Куньлунь». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
  • «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.54
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ак Барс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры